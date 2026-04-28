Ente Parco Asinara e Ute: in scena Trilussa, un poeta in libertàL’appuntamento è per mercoledì 29 aprile
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La sala conferenze dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara diventa cornice dello spettacolo “Trilussa – un poeta in libertà”, scritto e interpretato dall’attore Carlo Tomassetti per la regia di Manuela Basente.
L’appuntamento, organizzato dall’Università delle Tre Età di Porto Torres, è in programma mercoledì 29 aprile alle 18 nella sede di via Ponte Romano. In scena le poesie e la satira del celebre poeta romanesco Trilussa, noto per le sue rappresentazioni, che includono monologhi e spettacoli, ripropongono l'ironia con un occhio ai costumi contemporanei.
Tomassetti interpreta Trilussa dal 2018, proponendo lavori come "Osteria Trilussa". L’attore ha collaborato con Eugenio Cossu per proporre le poesie di Trilussa tradotte in turritano, basandosi anche sul lavoro del linguista e commediografo Gian Paolo Bazzoni.
L’Ute, particolarmente attiva in città, propone una iniziativa che precede altri importanti appuntamenti in programma prima della chiusura dell’Anno Accademico 2025-2026 che culminerà con la presenza, nel mese di giugno, del celebre campione di sci nautico Gian Franco “Jeff” Onorato.