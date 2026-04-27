“Costruire alleanze per un futuro”. È il titolo dell’iniziativa, che si è tenuta oggi a Sassari nel dipartimento di Agraria, e in cui si è discusso sulle future sinergie tra Istituti tecnologici superiori e l’ateneo turritano.

In Sardegna sono 12 i percorsi formativi degli Its, affidati alle scuole di Sassari, Oristano, Elmas e Piscinas, insieme a quella di Olbia con cui si stanno intraprendendo dei percorsi ibridi abbinando filiera agroalimentare, Tagss, e turismo, Tac. E ora nasce la collaborazione proprio con Agraria mentre, a breve, partirà una attività di orientamento per aumentare l’utenza che si vuole attirare grazie a una didattica in contatto con le aziende.

«Un insegnamento - dichiara Ottavio Sanna, direttore dell’Its Academy Tagss -che si accompagna alla ricerca e alla formazione di persone in grado di ideare prodotti come richiesto dalle imprese». Il dialogo con le università allontana il rischio, più volte paventato, che le scuole di eccellenza post-diploma tolgano studenti alle facoltà. «Siamo invece il collegamento che mancava tra le scuole superiori e le università», riferisce Pasquale Tanda, presidente Its Academy Tagss. «Ognuno ha i suoi ruoli», dichiara poi il rettore Gavino Mariotti che invece riconosce gli Its perché, afferma, «sono una spinta per poter diramare le nostre attività». Sugli Istituti tecnologici superiori crede anche la Regione Sardegna che, lo scorso 1° aprile, ha licenziato in giunta una delibera dove si dichiara la volontà, riporta il documento, di «rafforzare le fondazioni esistenti degli Its autorizzandole a operare in più aree tecnologiche».

A proporla l’assessora all’Istruzione, Ilaria Portas, presente all’incontro odierno e che, nella stessa delibera, aveva ribadito che, veniva scritto, «si ritiene opportuno non promuovere la costituzione e il successivo accreditamento di nuove fondazioni ITS Academy». Decisione applaudita da Guido Torrielli, presidente della Rete Its nazionale che, durante il convegno, ha ricordato i numeri degli Istituti nella penisola. «Siamo passati - ha detto - da 11 mila iscritti a 41 mila nel giro di pochi anni». Lo stesso Torrielli ha voluto rimarcare la relazione stretta degli Its con le aziende ammonendo chi gestisce le scuole a non renderle “un ente di pura formazione”.

© Riproduzione riservata