Arrestato un pregiudicato sassarese, ritenuto responsabile di una serie di rapine e furti a danni di attività commerciali cittadine, azioni commesse con un martello.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, ha sottratto denaro, stecche di sigarette e altri valori. Il giovane utilizzava uno scooter rubato per gli spostamenti, mantenendo il volto celato da un casco da motociclista e da un fazzoletto.

Tre le attività commerciali colpite, avrebbe minacciato i titolari con il martello.

Le indagini della polizia di Stato hanno portato all'individuazione del nascondiglio della moto nell'agro di Sassari. Gli agenti temevano che il mezzo venisse riutilizzato per altri reati e così hanno predisposto un servizio di osservazione. Il giovane è stato bloccato e arrestato proprio mentre, con fare sospetto, si avvicinava allo scooter per recuperarlo. Ha opposto resistenza colpendo con il casco due operatori, provocando loro lesioni guaribili in 7 giorni. Nel bauletto della moto è stato trovato il martello usato nelle rapine. L'indagato si trova ora in carcere a Bancali.







© Riproduzione riservata