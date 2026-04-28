Riqualificazione urbana e tutela dell’incolumità pubblica nel comune di Bono. In questi giorni si sta concludendo l’abbattimento di 2 immobili fatiscenti all’interno del centro abitato e precisamente lungo la via Cottolengo.

In precedenza era stato eseguito l’abbattimento di altri immobili fatiscenti nel tratto corso Angioy- via Goceano, nel cuore del paese del Goceano. Vecchi edifici pericolanti che presentano criticità strutturali con rischio di incolumità pubblica. Sono inoltre in corso le progettazioni per la riqualificazione totale delle aree interessate. Per il sindaco Michele Solinas «tutelare l’incolumità pubblica, riqualificare gli spazi a vantaggio di cittadini attività e imprese è un impegno concreto di questa Amministrazione».

Nei prossimi mesi ci saranno altri abbattimenti volti a mettere a disposizione della comunità nuovi spazi oggi altamente degradati, interventi di messa in sicurezza di stabili in stato di abbandono e incuria, aree che potrebbero essere liberate per lasciare spazio ad opere pubbliche di particolare rilievo.

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