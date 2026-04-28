Villanova Monteleone: un pozzo trivellato contro la siccitàLa quantità di acqua rinvenuta è più che sufficiente per soddisfare le esigenze idriche nel periodo estivo
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Un nuovo pozzo per affrontare le emergenze idriche, nei periodi di maggiore carenza di acqua.
Grazie ad un finanziamento regionale, nell’ambito degli interventi promossi dalla Direzione della Protezione civile della Sardegna, in questi giorni è stato realizzato con successo un pozzo trivellato nell’area verde di Su Giardinu. La trivellazione, eseguita dalla ditta AcquaNostra dei F.lli Achenza, si inserisce nel programma finalizzato al potenziamento dei punti di approvvigionamento idrico distribuiti in diverse parti del paese.
La quantità di acqua rinvenuta è più che sufficiente per soddisfare le esigenze idriche nel periodo estivo, soprattutto in chiave antincendio o per esigenze delle aziende zootecniche, o anche per interventi di soccorso idrico comunale. A ridosso del pozzo è previsto infatti un serbatoio di accumulo e pompe di rilancio per la distribuzione dell’acqua.
Soddisfatto il primo cittadino Quirico Meloni che insieme a tutta l'amministrazione comunale si era attivato per la realizzazione dell'opera ritenuta fondamentale per limitare i disagi.