Atti vandalici da febbraio contro il cantiere dei lavori di riqualificazione nel parco della Chiesa del Sacro Cuore a Sassari. La denuncia viene dal Comune, e dal settore Ambiente, che riferisce come la recinzione di sicurezza sia stata divelta più volte, danneggiate poi le cordonate delle aiuole appena ripristinate, sradicati i picchetti di segnalazione per la piantagione degli alberi e, più di recente, sono stati trovati cestini porta-rifiuti divelti e gettati nelle aiuole.

«Il direttore dei lavori - spiegano dall'assessorato - ha sporto regolare denuncia alla Polizia locale di Sassari, che, oltre ad aver avviato le indagini per individuare i colpevoli, ha aumentato i controlli nella zona, di giorno e di notte».

«La città- continua- per essere più bella e vivibile ha bisogno dell’aiuto di ciascuno. In questi giorni stiamo procedendo con la semina del prato ed è fondamentale non camminarci sopra, né far passeggiare i cani. Si tratta di un’attenzione semplice ma fondamentale per poter terminare i lavori che poi restituiranno a tutti un bellissimo spazio».

Intanto si sono già realizzate nuove pavimentazioni drenanti nei parcheggi, scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità tra i due corpi del parco, ripristino delle cordonate delle aiuole, manutenzione delle panchine e avvio del rifacimento dell'impianto d'irrigazione. Nelle prossime settimane si procederà alla messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per creare anche ampie zone d’ombra per l’estate.



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