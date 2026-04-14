Sassari, apre il nido nella borgata di La Corte: un segnale contro lo spopolamentoLa struttura è stata riadattata grazie a un finanziamento da 210mila euro. Dodici i posti a disposizione
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Nasce un nido d’infanzia nella borgata di La Corte a Sassari. La struttura è stata riadattata grazie ai finanziamenti da 210mila euro complessivi, 40mila euro della Municipalità della Nurra e il resto proveniente dal Comune di Sassari.
«Abbiamo fatto la proposta nel 2024 - ricorda il presidente del primo ente, Alessandro Colombino - per venire incontro alle esigenze delle mamme che lavorano». E per dare un segnale di presenza in un territorio che tende a spopolarsi.
Sono circa 12 i posti della scuola, destinati ai piccoli dai 18 ai 36 mesi.
Intanto sono aperte le iscrizioni appena lanciate dal Comune e, nello specifico, dal settore Politiche educative, nel periodo di tempo dal 13 aprile al 4 maggio.