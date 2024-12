Approvato a maggioranza, ieri in consiglio comunale a Sassari, il Documento unico di programmazione. 379 azioni, 117 obiettivi operativi, 54 strategici per puntare su una città che diventi punto di riferimento per il territorio. Avvalendosi anche della imminente nascita della Città Metropolitana per assumere un ruolo di guida nel Nord-Sardegna.

Sono gli assunti principali di una discussione durata oltre sei ore e che ha visto, oltre all'intervento del sindaco Giuseppe Mascia e l'introduzione del direttore generale Claudio Castagna, anche quelli degli assessori della giunta. Dall'inclusione alla sostenibilità, dall'innovazione alla qualità dell'abitare, passando per la partecipazione e il miglioramento della macchina amministrativa, sono diversi i punti che l'attuale amministrazione intende promuovere.

"Una città metropolitana - traccia la linea il primo cittadino - capace di concepirsi e immaginarsi come tale, di dotarsi di servizi efficienti, di dare risposte efficaci alle esigenze della propria comunità, di risolvere i problemi su cui si contorce da tempo, di guardare avanti, di essere ambiziosa, di sperare insieme alle nuove generazioni". Il Dup è stato votato dalla maggioranza e dal consigliere di minoranza Christian Luisi mentre l'opposizione ha optato per l'astensione".

