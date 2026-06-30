Apcoa ha vinto a Sassari la gara per la gestione dei parcheggi comunali interrati di viale Dante, via dei Mille e del Mercato Civico. Risale all’anno scorso l’apertura del bando del Comune, redatto insieme al settore Infrastrutture della mobilità e traffico.

La gestione sarà di 36 mesi, periodo in cui realizzare, con il project financing, i lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale di cui gli autosilos hanno bisogno, come era stato perlomeno dichiarato al tempo. Alla gara hanno partecipato oltre ad Apcoa, che già aveva in carico le strutture citate, altre quattro aziende, tra cui Saba Italia che gestisce altri parcheggi in città. Sempre la determinazione del 2025 prevedeva un valore della concessione di 2 milioni e 700mila euro per il lotto, da considerarsi unitario, ed erano incluse nella gara anche le agevolazioni tariffarie, sulla sola struttura del Mercato, destinate ai residenti del centro penalizzati dai parcheggi che verranno a mancare per i diversi cantieri stradali programmati.

Intanto il settore Affari Generali e Contratti ha deliberato una proroga nella gestione, sempre di Apcoa, per coprire il periodo di tempo, comunque non oltre il fine agosto, necessario per sottoscrivere il nuovo contratto.

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