Ancora disagi a Sassari per l’erogazione idrica. Anche nella giornata di oggi ci sono state variazioni nell’acqua grezza in arrivo al potabilizzatore Abbanoa di Truncu Reale da parte dell’Enas, Ente Acque della Sardegna, da cui dipende l’approvvigionamento delle acque grezze ai potabilizzatori di Abbanoa. Quantità insufficienti e qualità scarsa delle acque in arrivo hanno continuato a limitare la produzione di acqua potabile da distribuire in rete.

Per salvaguardare i livelli dei serbatoi della città di Sassari, indispensabili per evitare un blocco totale dell’erogazione, a partire da stanotte e sino a lunedì 21 luglio 2025 saranno effettuate delle chiusure notturne dell’erogazione dalle 23 alle 8 della mattina successiva nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Le restrizioni e le chiusure notturne si sommano a quelle in corso da ieri e fino a venerdì prossimo, dalle 22 alle 8, che riguardano i quartieri alimentati dal serbatoio di via Milano al servizio della zona alta di Sassari (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Porcellana Alta, Badde Pedrosa, Valle Gardona e Gioscari).

Le chiusure, comunica Enas, sono indispensabili per garantire sufficienti scorte per mantenere il servizio attivo durante la giornata fino al totale superamento dell’emergenza. Sia i conduttori di impianto che gli operatori di rete di Abbanoa sono costantemente all’opera per produrre e distribuire l’acqua attualmente disponibile.

L’erogazione non subirà limitazioni per le altre zone di Sassari. Nessuna interruzione nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. E nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

© Riproduzione riservata