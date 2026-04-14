Tensione a Sassari in via al Rosello intorno alle 18. Urla e una colluttazione scongiurata, grazie alle forze dell'ordine, tra un giovane e un suo parente.

Sul posto sono subito intervenute la polizia di Stato con una volante e la polizia locale. Gli agenti sono riusciti a sedare gli animi portando alla fine in questura il più giovane.

Continua intanto il periodo di episodi borderline in via al Rosello dove, nelle ultime settimane, si sono registrate tentate violenze sessuali, aggressioni con il coltello e diversi pestaggi.



© Riproduzione riservata