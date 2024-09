«La tanto attesa consegna dei lavori dei lotti 1 e 4 della Sassari-Alghero è una buona notizia ed è frutto della concretezza del governo che in un anno ha sbloccato l'opera come voluto fortemente dal Mit».

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione dell’avvio dei lavori per completare la strada, affidati alla Aleandri spa, che prevedono la realizzazione del tratto tra lo svincolo per la cantoniera Rudas e la città di Alghero e del collegamento veloce tra la 4 corsie e l'aeroporto Riviera del Corallo.

Salvini ha spiegato che il ministero da lui guidato è «determinato» a completare nei tempi (si parla di circa tre anni e mezzo) l’opera, definita «fondamentale per l’ammodernamento della Sardegna».

