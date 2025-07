L’Avis comunale Porto Torres ha avviato la campagna “Il sangue non va in vacanza, vieni a donare” per promuovere la donazione di sangue e plasma con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo gesto di solidarietà.

Durante la stagione estiva le scorte di sangue si riducono, ma aumenta l’esigenza, una problematica che l’Avis turritana intende affrontare mettendo in palio venti biglietti del Red Valley Festival, evento musicale in programma a Olbia, per incentivare le donazioni.

«Si procederà con l’estrazione dei biglietti a favore di chi dona, - osserva Walter Chiarabaglio, presidente Avis Porto Torres - una iniziativa rivolta ai giovani e meno giovani, un sistema per invogliare le persone a compiere un gesto per noi importante, ma che in questo periodo è particolarmente necessario per la carenza di donazioni».

Le raccolte sono state programmate per le giornate di venerdì dell’11, 18 e 25 luglio e per la giornata di sabato 26 luglio, presso la sede Avis di via Azuni, dalle ore 8 alle 12. «Donare il sangue è un gesto molto semplice- ha aggiunto Chiarabaglio – ma con un impatto forte per chi ha bisogno nelle varie situazini di emergenza».

