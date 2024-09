L'Anas ha consegnato i lavori per ultimare la 4 corsie Sassari-Alghero, compreso il collegamento con l'aeroporto Riviera del Corallo. 232 milioni la spesa prevista.

Poco più di tre anni di lavori, affidati alla Aleandri spa, per ultimare il lotto 1, tra lo svincolo per la cantoniera Rudas e la città di Alghero, e il lotto 4, il collegamento veloce tra la 4 corsie e l'aeroporto Riviera del Corallo.

Un'opera strategica che andrà a collegarsi con la circonvallazione di Alghero, opera finanziata dall'amministrazione comunale, in fase di ultimazione.

«Il lavoro inizia oggi, abbiamo 1.260 giorni per far sì che la strada venga consegnata finalmente a un intero territorio, non solo a un’intera regione. Un’opera strategica che collega due poli importanti, come quelli di Alghero e di Olbia, che consente a cittadini e turisti di muoversi in maniera agevole», dice l’assessore regionale ai Lavori pubblici e sub commissario per le opere stradali, Antonio Piu. Il responsabile Anas di Sassari, Salvatore Campione, ricorda che «parliamo di 10 chilometri di nuova strada».

