Via al restyling della bretella che collega via Pirandello con via Bellini a Sassari.

Una strada oggetto di diverse polemiche e di una raccolta firme, per la sua condizione disastrata e su cui il Comune interverrà dalle 8 di lunedì 28 aprile alle 17 di mercoledì 30 aprile.

Un rifacimento dell’asfalto molto atteso e che si accompagna al cantiere impegnato nella riqualificazione di piazza Saragat. «Abbiamo atteso di intervenire in questo periodo per ridurre al minimo i disagi - afferma l’assessore comunale alle Infrastrutture della Mobilità Massimo Rizzu- dato che molte scuole saranno chiuse e il traffico diminuirà».

«Saranno utilizzate - riferiscono dagli uffici del settore - apposite guaine ad alta tecnologia, che garantiranno una maggiore forza e impermeabilizzazione del manto stradale, prolungando così la vita della pavimentazione. Inoltre saranno rimossi i residui dei vecchi marciapiedi ancora presenti nella confluenza su via Bellini, rendendo l’area più ordinata e sicura».

Si procederà in seguito con la sistemazione del parcheggio che affianca la bretella. «Assieme all’altro parcheggio - continua Rizzu - che si trova al lato destro di via Pirandello per chi arriva a Sassari, rappresenteranno un’importante area di attestamento per chi, entrando in città, potrà lasciare la propria auto e utilizzare i mezzi pubblici».

Nell’area anche una pista ciclabile e le stazioni per il bike-sharing a favore di chi sceglierà il parcheggio optando per la mobilità leggera e sostenibile.

Intanto, con la nascita della pista ciclabile lungo via Ruffili, sino al ricongiungimento con via Pirandello, sono stati realizzati dei percorsi pedonali nell’area attorno a piazza Saragat rendendola più sicura.

«Un pezzo per volta stiamo cercando di dare un nuovo volto alla città, soprattutto alle porte d’ingresso – conclude il sindaco Giuseppe Mascia –p er una città che vuole farsi metropolitana è una questione funzionale prima ancora che estetica, a vantaggio di chi abita in quella zona e di chi ogni giorno la attraversa o la frequenta».

