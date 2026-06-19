Sassari, al via il campo scuola della polizia locale: 26 gli studenti partecipantiL’esperienza dal 22 al 28 giugno. Tra le novità il presidio della stazione mobile nell’ambito del servizio “Litorali sicuri”
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Al via a Sassari il nuovo campo scuola della polizia locale. Dal 22 al 28 giugno saranno 26 gli studenti, da 11 istituti superiori cittadini, a partecipare all'esperienza. In questa quarta edizione, tra le novità, vi sarà il presidio della stazione mobile nell’ambito del servizio “Litorali Sicuri”. In questo modo i ragazzi potranno vedere da vicino le attività svolte dalla polizia locale a tutela del litorale, della sicurezza dei cittadini e dei numerosi fruitori delle spiagge del territorio durante la stagione estiva.
Nella settimana del campo, accompagnati da agenti e ufficiali, gli studenti prenderanno parte alle diverse attività operative e formative previste dal programma. Tra queste la simulazione delle prove di concorso per l’accesso al profilo di agente di polizia locale, con prova scritta, prove fisiche (corsa, salto in alto e trazioni), e colloquio orale oppure l’esperienza del campo tenda, nell’area messa a disposizione dall’Ersu. Previsto anche un modulo dedicato alla sicurezza, che si svolgerà al Comando, con approfondimenti finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il campo scuola
è riconosciuto dagli istituti scolastici come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) e costituisce parte integrante del curriculum digitale dello studente, integrando la formazione scolastica con esperienze pratiche.
Parteciperanno alla quarta edizione studenti degli undici istituti superiori del Comune di Sassari: IPIA, Istituto Tecnico Agrario “N. Pellegrini”, Liceo Scientifico “G. Spano”, Polo Tecnico “G. M. Devilla”, Istituto Tecnico “S. Ruju”, Liceo Classico e Coreutico Musicale “D. A. Azuni”, Istituto Superiore “Kennedy”, Istituto Europa, Liceo Statale “Margherita di Castelvì”, Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” e ITI.