Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Sassari per un uomo che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è reso protagonista di una rissa in un locale cittadino. A disporre la misura nei confronti dell'uomo, di nazionalità brasiliana, il questore del capoluogo turritano.

Lo straniero, riferisce la questura, ha aggredito una ragazza, dopo una discussione, afferrandola per i capelli e facendola cadere a terra procurandole delle lesioni. Un amico della donna accorso per difenderla ha ricevuto un morso alla mano e, per tutta risposta, ha lanciato contro il brasiliano un tavolo che l'ha ferito al volto.

Sul posto è intervenuta una Volante che ha ricostruito l'accaduto e proceduto all'identificazione dei violenti. Il questore ha quindi deciso, considerata la pericolosità sociale dello straniero, residente nella penisola, di disporre il foglio di via con il divieto di ritornare a Sassari nei prossimi due anni. L'altra persona coinvolta ha invece ricevuto un avviso orale affinché cessi di avere comportamenti illeciti e che assuma condotte conformi alla legge.

