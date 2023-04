A Sassari, nel quartiere popolare Santa Maria di Pisa, da diversi giorni è inagibile il parco giochi di via Donizetti, circondato da arbusti ed erba alta che impediscono il passaggio.

Inoltre di sera è totalmente al buio in quanto è andato fuori servizio l'impianto di illuminazione. Notevoli malumori tra i residenti, espressi anche dal comitato di quartiere Latte Dolce Santa Maria di Pisa.

«Il giardino di via Donizetti è uno dei pochi spazi del rione a disposizione dei nostri bambini e delle famiglie - commenta Danilo Farina, componente del comitato -. Da diverso tempo si trova in condizioni quasi penose: invaso dalla vegetazione e al buio. Un fatto segnalato alle istituzioni, purtroppo senza risultato. Eppure basterebbe poco per fare ritornare tutto alla normalità. Questo accresce il nostro malumore».

