Incendio questa sera a Sassari, dove è andato a fuoco un impianto di climatizzazione esterna delle Cliniche di San Pietro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

È successo poco dopo le 18 e sono arrivati anche gli addetti antincendio dell’Aou.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e verificato che non ci fossero problemi all’interno dei reparti di diagnostica. I controlli per fortuna non hanno riscontrato criticità.

