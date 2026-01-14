il rogo
Sassari, incendio all’impianto di climatizzazione delle Cliniche di San PietroI vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area
Incendio questa sera a Sassari, dove è andato a fuoco un impianto di climatizzazione esterna delle Cliniche di San Pietro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.
È successo poco dopo le 18 e sono arrivati anche gli addetti antincendio dell’Aou.
I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e verificato che non ci fossero problemi all’interno dei reparti di diagnostica. I controlli per fortuna non hanno riscontrato criticità.
