In arrivo a Sassari 250.000 euro dalla Regione per attivare 80 telecamere contro la microcriminalità e per far funzionare quelle già esistenti. Si tratta di una somma inserita della maxi-variazione di bilancio contenuta nella legge 18 e approvata lo scorso 21 novembre. «Daremo una prima risposta al bisogno della comunità di sentirsi più sicura e protetta», afferma l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala, riferendosi ai recenti episodi di “spaccate” contro i negozi che hanno messo in allarme cittadini e commercianti.

Ma si attendono altri finanziamenti, che nel complesso ammontano a 2 milioni e 750.000 euro, e che riguarderanno diversi voci dell’amministrazione comunale. Come il milione e mezzo di interventi destinati alla manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica, i 400.000 per strade, caditoie, scoli e alvei. Gran parte dei fondi sono indirizzati agli impianti sportivi: 300.000 per l’ippodromo, 200.000 per il pattinodromo, 100.000 per il campo di Ottava e 80.000 per quello di Campanedda. Infine sono previsti 50.000 euro come contributo per la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni fieristiche.

«Sono finanziamenti per investimenti, soldi in più che ci permettono di iniziare alcuni interventi che avranno senz’altro bisogno di ben altro supporto finanziario», sottolinea Masala. «Ma grazie al lavoro di tutta l’amministrazione e degli uffici finanziari e della Programmazione non dobbiamo aspettare il 2025 per iniziare a pianificarli». Il sindaco Giuseppe Mascia aggiunge: «Si tratta senz’altro di una buona notizia, sia perché ci permette di intervenire in ambiti che si sono rivelati come vere emergenze per la nostra comunità, sia perché ci conferma del proficuo rapporto di collaborazione instauratosi tra la nostra amministrazione e l’assessorato regionale del Bilancio».

