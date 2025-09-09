Sono 21 i giovani che faranno il servizio civile nel Comune di Sassari. Stamattina sono stati illustrati i progetti in questo senso finanziati con 135.610 euro dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale - presidenza del Consiglio dei Ministri. “Conoscere per agire” è il nome del programma che coinvolgerà per un anno 14 ragazze e 7 ragazzi, con un’età compresa tra i 19 e i 29 anni e differenti percorsi di studio intrapresi. 5 di loro, attraverso l’Informagiovani, e con il progetto “InformAzione”, seguiranno l’attività del settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali.

La Polizia Locale invece avrà due percorsi: il Comando con il progetto “Consapevoli, connessi, coinvolti”, per 4 volontari e la Protezione civile con “Possiamo contare su di te?”, per altri 4. Il Settore Cultura e Turismo, con il sistema bibliotecario e l’Archivio storico, sarà impegnato nel progetto “Un luogo di cui parlare”, per 8 volontari.

A incontrare i giovani a Palazzo Ducale sono stati il sindaco Giuseppe Mascia, l'assessora alle Politiche educative Nicoletta Puggioni, i dirigenti dei settori interessati e il personale che formerà e guiderà i volontari in questo percorso.

