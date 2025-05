Una riqualificazione da 100mila euro. E quella che interesserà il parco della chiesa del Sacro Cuore a Sassari, nel quartiere di Monte Rosello.

Cifra stanziata per la messa in sicurezza del luogo e per la manutenzione straordinaria del verde, all’interno di un’area di recente raggiunta anche da altri sostegni finanziari in particolare per alcuni lavori sulle strutture sportive.

Nel caso specifico il Comune, attraverso il sindaco Giuseppe Mascia e la sua giunta, ha dato il via libera nei giorni scorsi al progetto esecutivo riconoscendo anche, come riporta la delibera, «l'urgenza di dare pronta esecuzione all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento».

Un restyling gestito dal settore Ambiente che, nel 2023, aveva ricevuto i soldi dalla Regione Sardegna per poi nel novembre 2024 individuare il professionista a cui assegnare l’incarico per la futura riqualificazione.

