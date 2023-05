Un esercito di 1.500 atleti parteciperanno all'edizione 2023 del Sardinia International 21° Trofeo Golfo dell'Asinara, la gara internazionale di danza sportiva che si terrà al Pala Mura di Porto Torres i prossimi 13 e 14 maggio. L'appuntamento, organizzato per la ventunesima volta dalla società Asd Numero Uno Sardegna di Porto Torres e per il secondo anno consecutivo in città, vedrà una nutrita partecipazione di squadre italiane ed estere: alle gare di danza coreografica, ad esempio, parteciperanno rappresentanze di Azerbaigian, Georgia, Ucraina, Romania e Spagna.

Il calendario dell'evento è stato presentato nella sala consiliare del Comune alla presenza dell'assessora allo Sport Simona Fois, dell'organizzatore Daniele Lodi, del presidente regionale di Asc Flavio Lodi e del delegato provinciale della Federazione italiana danza sportiva, Antonello Lias.

Il cartellone prenderà il via sabato 13 maggio alle 8 proponendo sfide nelle diverse discipline: danze coreografiche, artistiche, standard, latino americane e caraibiche. Una novità sarà rappresentata, domenica alle 17, da una sezione dedicata alle danze paralimpiche. Alcune gare saranno valevoli per il ranking internazionale in vista dei mondiali, mentre altre avranno un rilievo nazionale.

Per la prima volta ci sarà spazio anche per un momento di intrattenimento comico, sabato alle 18 e 30, con la partecipazione di due artisti sassaresi conosciuti dal grande pubblico italiano: Pino e gli Anticorpi. «Ringraziamo la società per la grande opportunità promozionale che sta regalando alla nostra città - ha dichiarato l'assessora Fois - consapevoli del grande sforzo organizzativo che richiede l'ospitalità e la gestione di millecinquecento atleti più gli accompagnatori. È la conferma che Porto Torres può aspirare a diventare sempre di più sede di eventi sportivi di respiro internazionale».

