Dopo il successo della prima edizione, torna l'appuntamento con "Sardegna Integrata", che si terrà a Borutta da domani a domenica 17 settembre. Una “tre giorni” all'insegna del football integrato con il coinvolgimento di circa 30 atleti con disabilità intellettive e relazionali.

L’evento di metà settembre si svolgerà sotto l’egida del Csen Sardegna, ente di promozione sportiva con il sostegno dell' Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e in stretta sinergia con il comune di Borutta amministrato dal sindaco Silvano Arru.

All’interno del ricco programma ci sarà spazio per le esperienze sportive per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella disciplina, il coinvolgimento delle classi scolastiche ma anche per le già programmate visite guidate ai monumenti del territorio, come la Cattedrale di Sorres, l’antico borgo, la mostra Sa Berthura nella casa museo, l’antica bottega del falegname e la mostra medievale delle armi e delle torture, Novità di questa edizione, l’escursione guidata alla Grotta Sa Rocca Ulàri, sito di interesse comunitario. La tre giorni si concluderà domenica, alle 11, con la Santa Messa nell’abbazia di San Pietro di Sorres.

«Con Sardegna Integrata ricordiamo ancora una volta quanto il Meilogu sia terra di accoglienza e quanto possa offrire ai suoi visitatori», sottolinea il primo cittadino.

«Con enorme piacer accogliamo per la seconda volta tutti i protagonisti della passata edizione – aggiunge il vicesindaco di Borutta Renzo Solinas – spero che quanto fatto di buono l’anno passato porti nel nostro territorio tanti nuovi ragazzi, decisi, con i loro genitori ed accompagnatori, ad uscire dalle loro case per vivere questa splendida avventura in compagnia della migliori ricchezze del nostro territorio».

