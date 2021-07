Una rotatoria che collega anzitutto le strade provinciali 33 e 92, all'altezza di uno degli ingressi principali di Santa Maria Coghinas. Un incrocio pericoloso e spesso, anche in un recente passato, teatro di incidenti.

La provincia di Sassari, su sollecitazione dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Coghinas, ha stanziato ufficialmente 510mila euro per la costruzione della grande rotatoria, che renderà il traffico più scorrevole e soprattutto più sicuro.

"Un progetto cominciato con l'ex commissario della provincia di Sassari Guido Sechi e continuato con grande sensibilità dall'attuale Pietrino Fois - commenta il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini -. La costruzione della rotatoria era un'opera oramai indifferibile e ne beneficeranno tutti, non solo i residenti. Ci auguriamo quindi che le procedure per la gara di appalto possano eseguirsi celermente e senza intoppi burocratici. Ad ogni modo in questo senso - conclude - abbiamo ricevuto ottime garanzie dall'ufficio tecnico provinciale, nella massima collaborazione con l'Amministrazione comunale da me presieduta".

La provincia di Sassari, oltre alla realizzazione della rotatoria, metterà in sicurezza diversi tratti delle strade provinciali 33 e 92, per un'altra spesa di 340 mila euro.



