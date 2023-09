Si sono conclusi a Santa Maria Coghinas, centro dell'Anglona, una serie di interventi necessari per tutte le strade rurali site nelle zone collinari.

«Ogni anno - ha dichiarato il sindaco Pietro Carbini - si rendeva necessario fare interventi di sistemazione del manto stradale in quanto le forte piogge trascinavano tutti i detriti a valle causando pericolo e onerose spese».

«Da subito - ha aggiunto il primo cittadino - le amministrazioni da me amministrate hanno posto in primo piano l'esigenza degli agricoltori in quanto riteniamo che siano un tassello molto importante per l'economia del nostro territorio, questo non significa che negli anni futuri non si cercherà di intervenire allo stesso modo anche sulle strade pianeggianti della valle del Coghinas».

«L'intervento di 400mila euro sulle strade rurali, che comprende anche strade confinanti con il comune di Valledoria, riprenderà a breve, i lavori erano stati sospesi perché il troppo caldo non è molto amico del cemento», ha concluso Carbini.

