Nuovo importante intervento dell'amministrazione comunale di Santa Maria Coghinas guidata dal sindaco, Pietro Carbini.

Questa settimana inizieranno i lavori di rigenerazione della cittadella dello Sport.

«Un finanziamento di 700mila euro a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento allo sport», ha dichiarato il primo cittadino.

«Dopo i vari interventi per oltre 2 milioni di euro eseguiti in questi ultimi anni - prosegue Carbini - con questo finanziamento verranno eseguiti lavori sul campo di calcetto, campo da tennis, campo di bocce, nuova recinzione campo di calcio, parco giochi, area fitness, nuovi cancelli e modifiche di accesso per campo di calcio e altre attività sportive, sistemazione di tutta l'area sportiva con graniglia, acquisto e posizionamento di un nuovo chiosco, illuminazione a led in tutta l'area sportiva e un impianto fotovoltaico. Attendiamo altri finanziamenti per coprire il campo di Padel esistente e costruirne un altro per lo svolgimento di tornei, inoltre siamo in attesa delle approvazioni burocratiche per iniziare i lavori per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport».

