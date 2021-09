Una doppia curva molto pericolosa, spesso teatro di incidenti. Ma ora l'Amministrazione di Santa Maria Coghinas ha deciso di intervenire su questo tratto che ricade in via Doria.

Sono infatti iniziati i lavori di messa in sicurezza della sede stradale, compreso l'abbattimento di due costoni che non consentivano agli automobilisti la necessaria visuale. Sarà allargata anche la sede delle carreggiate e realizzato un marciapiede per consentire il passaggio dei pedoni. Inoltre verranno predisposti dei plinti per l'illuminazione pubblica.

La spesa per la realizzazione delle opere ammonta a 35mila euro, interamente stornate dal bilancio comunale."Erano oramai dei lavori indifferibili - commenta il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini - Se non ci saranno eventuali intoppi per il maltempo contiamo di concludere le opere entro la fine del mese. Con questo intervento la viabilità della cittadina sarà nettamente migliore e più sicura, per il traffico ed i pedoni".

