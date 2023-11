Altro importante risultato raggiunto dall'amministrazione comunale di Santa Maria Coghinas.

Il comune anglonese guidato dal sindaco Pietro Carbini ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 40mila euro per interventi su parchi comunali con una estensione non inferiore a 5mila metri quadri.

I lavori interesseranno il Parco Littu.

«La selezione è stata impegnativa in quanto hanno partecipato 182 comuni - ha dichiarato il primo cittadino -. Mi auguro che in seguito la regione inserisca altri fondi per far scorrere la graduatoria. Il quadro economico sarà di 60mila euro in quanto altri 20mila euro saranno di cofinanziamento».

