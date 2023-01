L’ex sindaco di Ozieri, Marco Murgia scende in campo per sostenere la battaglia contro la riduzione del servizio del pronto soccorso dell’ospedale “Antonio Segni”. Dopo la chiusura notturna, annunciata ieri, in programma dalle 20 alle 8 sino al 15 gennaio prossimo, l’attuale capogruppo di minoranza chiede l’autoconvocazione urgente del Comitato di Distretto con tutti i sindaci del territorio.

«Un tavolo di confronto necessario per affrontare l’ennesima emergenza e preparare un documento per la conferenza Socio-Sanitaria già prevista per lunedì mattina a Sassari a cui parteciperà l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria».

Per l’ex primo cittadino di Ozieri «sarà anche l’ultima occasione per chiedere di modificare l’Atto Aziendale – sottolinea Murgia - che penalizza fortemente l’ospedale di Ozieri a tutto vantaggio di quello di Alghero».

La chiusura temporanea della struttura costringe i pazienti a rivolgersi all’ospedale di Sassari, dove quotidianamente si verificano situazioni di sovraffollamento. «Il pronto soccorso di Ozieri deve restare aperto - aggiunge Murgia - non solo per il nostro territorio ma perché è indispensabile all’intero nord Sardegna».

