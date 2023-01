"Minoranza in totale confusione, la riunione della commissione sanità tenuta ad Alghero era comunale ed era aperta anche ai sindaci del Distretto Sanitario di Alghero, cui Ozieri non appartiene. Non sappiamo se la minoranza, capeggiata dal capogruppo Murgia, abbia affrontato superficialmente la questione, abbia avuto una soffiata del tutto fuorviante od abbia volutamente riportato una falsa notizia .In realtà poco cambia: il granchio che ha preso è comunque gigantesco ed è tutto da ridere (si fa per dire)".

Inizia così la replica del gruppo di maggioranza Alternativa per Ozieri che aggiunge: "Il sindaco di Ozieri non ha partecipato alla riunione della Commissione Sanità del Comune di Alghero perché, a quella riunione, partecipavano i consiglieri comunali di Alghero in qualità di membri della commissione, alcune personalità politiche regionali ed i sindaci del distretto sanitario di quel Comune, di cui Ozieri non fa parte. Infatti, correttamente, il Sindaco di Ozieri non è stato invitato a parteciupare, a differenza di tutti gli altri sindaci di quel distretto, che sono stati invitati informalmente alla seduta mediante comunicazione inviata loro via mail".

"La svista è madornale e fa anche sorridere per la sbadattagine con cui è stata diffusa ai quattro venti - prosegue Alternativa Per Ozieri -. Noi vorremmo confrontarci su contenuti politici serie non su piccoli pettegolezzi e cose spicciole finora manifestate dai vari Murgia, Ladu, Giordano e dal redivivo Pinna, che invece portano avanti, disordinatamente e senza costrutto, solo vuote polemiche politiche accompagnate da bassi attacchi personali".

"È difficile spiegare ai propri sostenitori, anche a quelli più incalliti, le ragioni per le quali l’attuale amministrazione, in pochi mesi, a differenza loro, sia riuscita a ristrutturare varie scuole, ultimare impianti sportivi (campo da tennis al coperto, continuità del servizio della piscina in un periodo di notevole aumento di costi) restituire decoro e pulizia all’abitato, ripristinare le caditoie cittadine, acquistare una spazzatrice nuova e ripararne una ferma da otto anni, ottenere un investimento regionale di 5 milioni di euro per l’autoparco ed il vivaio da realizzare al Centro Intermodale".

Avremmo voluto una minoranza più attenta e propositiva, meno demagogica e più responsabile - concludono da Alternativa per Ozieri -. Purtroppo invece ci ritroviamo con un'entità immatura, sbadata e pasticciona, carica di livore e priva di fondati contenuti".

