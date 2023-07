Dopo un mese di parcheggi gratis lungo le spiagge a causa dei parcometri fuori uso, il Comune di Alghero annuncia una piccola rivoluzione sulla gestione delle aree di sosta. Stanno per essere sostituite tutte le attrezzature con macchinette digitali, in grado di interagire con delle App.

«Sulle aree sosta del comune di Alghero, compresi i parcheggi a pagamento temporaneo, è in corso nell'ultimo anno una piccola-grande rivoluzione», anticipa il titolare della delega alla mobilità urbana, Emiliano Piras. «Nuove zone da destinare alla sosta di auto e moto, maggiore sicurezza, completa sostituzione di tutte le attrezzature e l'ammodernamento delle tecnologie, in un'ottica di miglioramento ed efficientamento del servizio», prosegue Piras facendo notare di aver ereditato una situazione «di totale precarietà e grande inefficienza e grandissime falle gestionali» proprio dalla precedente amministrazione di centrosinistra.

Il nuovo contratto per la gestione dei parcheggi è stato affidato alla società Alghero in House nel giugno del 2022 e prevede importanti investimenti nell’arco degli anni, che porteranno ad un netto miglioramento dell’offerta. Nel bilancio per l’anno 2023 sono stati previsti 350 mila euro proprio per la sostituzione dei parcometri, così da offrire un servizio finalmente moderno, veloce ed efficiente: pagamenti con App, possibilità di attivare tariffe dedicate alle diverse tipologie di utilizzatori, transazioni sicure. I ritardi, spiega l’assessore, sono dovuti alle difficoltà nel reperimento sul mercato delle attrezzature digitali.





