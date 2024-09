Il Comune di Stintino continua a giocare un ruolo chiave all’interno della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Lo scorso 17 settembre, il presidente del Consiglio comunale di Stintino, Agostino Schiaffino, ha partecipato all'incontro svoltosi a Palazzo Ducale a Sassari, insieme ai presidenti dei Consigli comunali di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso e agli altri rappresentanti della rete, per discutere delle strategie comuni orientate allo sviluppo socio-economico dell’area.

Tra i principali temi affrontati durante l'incontro, particolare attenzione è stata dedicata al rilancio del turismo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente. Per Stintino, che ha un forte legame con il Parco Nazionale dell’Asinara, questa rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la propria offerta turistica in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

«La nostra comunità è da sempre attenta a preservare il proprio patrimonio naturale, e il Parco dell’Asinara dovrà continuare a svolgere un ruolo centrale nel nostro modello di sviluppo», ha affermato Schiaffino. I presidenti dei Consigli comunali hanno ribadito l’importanza di ripensare i modelli di crescita, tenendo conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale. La riduzione dei costi finanziari e sociali di servizi pubblici, come i trasporti e la raccolta dei rifiuti, è stata identificata come una priorità comune. «Abbiamo bisogno di un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile, che favorisca sia i residenti sia i turisti», ha aggiunto Schiaffino.

Uno degli aspetti centrali dell’incontro è stato il desiderio di avvicinare le nuove generazioni alla politica locale. La Rete metropolitana punta a coinvolgere i giovani attraverso il consiglio comunale dei giovani, uno strumento che potrebbe rivelarsi fondamentale per ridurre la distanza tra i ragazzi e le istituzioni. «È essenziale che i giovani sentano di avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardano il loro futuro e il futuro del nostro territorio», ha sottolineato Schiaffino.

Accanto al tema del coinvolgimento giovanile, la cultura e la valorizzazione del patrimonio archeologico del nord Sardegna sono state altrettanto centrali. I presidenti dei Consigli comunali hanno annunciato una visita al Centro di restauro e conservazione di Li Punti a Sassari, con l'obiettivo di promuovere il rilancio di questa importante struttura, attualmente in crisi.

