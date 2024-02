Nascerà a Porto Torres il primo info point dell’Isola, punto di contatto fisico che ha l’obiettivo di offrire un supporto diretto alla popolazione locale, aiutandola ad accedere e a usufruire del servizio di distribuzione gas.

L’inaugurazione martedì 27 febbraio, dalle 17 alle 19.30, in viale delle Vigne 33C a Porto Torres, con Medea, la società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna che ha realizzato la struttura e il servizio.

All’evento saranno presenti il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, e l’amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti.

Si tratta del primo di 7 nuovi punti di contatto territoriali che sorgeranno nei primi mesi del 2024 nei principali centri abitati dell’Isola, allo scopo di supportare i clienti finali e le società di vendita nella gestione delle pratiche relative al servizio di distribuzione del gas, come, ad esempio, l’allacciamento alla rete e l’attivazione della fornitura, oltre a fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali disponibili per coloro che desiderano allacciarsi all’infrastruttura del metano.

