Bessude, piccolo centro del Meilogu, sta ospitando un seminario di studio di un gruppo di undici studentesse della University of British Columbia di Vancouver (Canada) guidate dalla loro docente, la professoressa Sabina Magliocco, che riguarda la religione vernacolare e il patrimonio culturale, dall’età prenuragica ai tempi odierni.

L'iniziativa ha lo scopo di mettere le giovani canadesi a contatto diretto col patrimonio culturale sardo attraverso lo studio della religiosità popolare nelle forme assunte nelle diverse epoche storiche. Durante il percorso di studio, che si concluderà il 25 giugno, le allieve ascolteranno le relazioni di esperti e docenti, visiteranno diversi luoghi.

Il corso, grazie alla collaborazione del Comune di Bessude, è ospitato presso il Museo Meilogu Medievale (MuMe) e il programma prevede gli interventi dei professori Marco Milanese e Anna Depalmas dell'Università di Sassari, di Gianluigi Marras e di Susanna Paulis della Soprintendenza ai Beni Culturali di Sassari e Nuoro, di Emanuela Masala, Maria Giovanna Demartini, Salvatore Ferrandu e Gavino Cabras, che ha presentato alle giovani allieve dell'Università canadese storia e caratteristiche della comunità che le accoglie.

Il percorso di studio in Sardegna ha visto una fase preparatoria a Vancouver e si concluderà nell'Università canadese dove ciascuno dei partecipanti nel mese di agosto consegnerà una parte di una mostra digitale sul patrimonio culturale, religioso, e storico della zona, in italiano e in inglese, che poi verrà aggiunto al sito web del MuMe.

L'iniziativa, finanziata dall'Università di Vancouver, è resa possibile dalla collaborazione dell'Associazione Promeilogu che ha curato tutti gli aspetti organizzativi e logistici e che col suo presidente Gavino Cabras ne accompagna e guida la realizzazione.

