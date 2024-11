Arrestato dai carabinieri per una rapina in un negozio di Alghero. Mercoledì sera un trentenne algherese, con il volto travisato dal passamontagna, avrebbe minacciato con un coltello la commessa di un’attività commerciale cinese vicino a via Mazzini. Sarebbe poi scappato dopo aver sottratto 300 euro dalla cassa per venire preso nel giro di pochi minuti dai militari dell’Arma allertati dalla centrale.

Il presunto rapinatore, che non ha fissa dimora, sarebbe stato riconosciuto dall’abbigliamento e, una volta fermato, le forze dell’ordine non gli hanno trovato né il passamontagna e nemmeno il coltello mentre in tasca aveva solo 30 euro.

Condotto a Bancali due giorni fa l’uomo si è presentato stamattina per la direttissima, difeso dall’avvocato Emiliano Alfonso. Il pm Ermanno Cattaneo ha chiesto la convalida dell’arresto che il gip Giuseppe Grotteria ha confermato.

