Una via elegante dello shopping trasformata in teatro. A Sassari sono entrate nel vivo le iniziative del progetto “Frammenti di Sardegna - Arte, Musica e Cultura in Centro Cavour”. Ieri la lettura dei 14 brani prescelti con tema "Natale a Sassari" è stata affidata a Carlo Tomassetti ed Eugenio Cossu. Racconti dallo stile differente che sono stati alternati con numeri di danza e ed esibizioni musicali proposti dalle studentesse e studenti del liceo “Azuni”.

Un momento del concerto (foto concessa)

Tutto femminile il podio del concorso letterario riservato agli studenti: Francesca Ventura, Ludovica Tidore e le ex aequo Giulia Carta e Benedetta Giannini.

Lo spettacolo pensato ad hoc dal titolo “Natale a passo di danza” era a cura dei docenti Valentina Lodde e Gabriella Oberar.

Molto apprezzate dal pubblico anche le mostre fotografiche e pittoriche allestite negli androni e cortili in alcuni degli eleganti palazzi ottocenteschi.

Le iniziative organizzate dall'associazione Centro Cavour proseguiranno per tutto il mese di dicembre.

