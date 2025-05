Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo annuncia un ciclo di appuntamenti dedicati alla formazione e allo scambio di competenze e informazioni tra soci e aziende partner, obiettivo cardine del mandato della presidente Bianca Bradi e del suo direttivo.

Il primo incontro e stato realizzato in partnership con MAB & Co dal titolo “Azienda di Successo”, evento che si è tenuto mercoledì 23 aprile nella sala riunioni “Commer 2+” (primo piano). Stessa sede dove il Consorzio Turistico ha inaugurato il suo nuovo ufficio aperto ai soci e a chiunque volesse informazioni sulle attività del Consorzio. (dal lunedì al venerdì h 15.00 -19.00)

Durante l’evento, è stata offerta una panoramica di strumenti pratici e strategie per la crescita imprenditoriale e lo sviluppo delle competenze aziendali. Dalla gestione delle risorse umane a quella finanziaria, passando per comunicazione, leadership, selezioni, vendite e investimenti.

«La formazione e il confronto tra imprese sono per noi fondamentali», dichiara la presidente del Consorzio Bianca Bradi. «Questo primo appuntamento conferma la volontà di creare occasioni concrete di crescita condivisa», prosegue, annunciando, per i prossimi mesi, ulteriori momenti di confronto e approfondimento, affinché il Consorzio Turistico Riviera del Corallo diventi, sempre più, un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio.

