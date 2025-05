Via libera al progetto esecutivo sui lavori di rigenerazione del campo sportivo 1 di piazza Cagliari, una della principale strutture della cittadella sportiva di Porto Torres, finanziato dai fondi provenienti dal bando ministeriale “Sport e periferie” per un importo di 525 mila euro e ulteriori 525mila di cofinanziamento per un totale di 1 milione e 50 mila euro, derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023. Le somme disponibili sono destinate a potenziare e riqualificare l’impianto di viale delle Vigne.

Gli interventi prevedono la sostituzione del manto erboso esistente con nuovo manto ibrido, in erba sintetica e naturale, ideato per resistere a un maggior numero di ore di gioco intensivo, garantire prestazioni migliori ed essere sempre giocabile. È prevista inoltre la realizzazione di moderni impianti di drenaggio per il recupero delle acque meteoriche, di irrigazione e di accumulo e produzione energetica. Tutte opere che consentiranno di migliorare l’efficienza e la funzionalità del campo sportivo e di minimizzare i consumi nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e ambientale.

