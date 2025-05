Orgoglio e commozione per la Brigata Sassari. Due i sassarini premiati, oggi a Bari durante la celebrazione del 164° anniversario della costituzione dell’Esercito, con la Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito. Un riconoscimento arrivato per quanto compiuto dalla Brigata nella recente missione in Libano durante l’operazione Leonte XXXVI.

Sono Massimo Pireddu, maresciallo ordinario 50enne nativo di Macomer, e il graduato scelto 35enne Enrico Cugusi, originario di Ghilarza, i due militari che hanno ricevuto l’encomio.

Il primo, comandante del team di bonifica ordigni esplosivi, è stato premiato per quanto fatto il 15 novembre 2024 a Shama dopo l’impatto di un proiettile di artiglieria, quando mise in sicurezza tutta l’area. “Coordinava le operazioni della propria squadra - spiegano le motivazioni della medaglia – riuscendo a prelevare il manufatto esplosivo e a provvedere al suo brillamento, evitando ulteriori rischi per il personale presente nella sede della base”.

Cugusi invece, comandante di squadra impiegato nella base avanzata sul confine, è intervenuto in seguito all’attacco con armi portatili che avrebbe dovuto neutralizzare gli apparati di comunicazione. “Reagiva con prontezza ed efficacia - si ricorda – impartendo tempestivi ordini e adottando le necessarie azioni per preservare l'incolumità del personale alle proprie dipendenze”.

Entrambi i sassarini vengono lodati come esempi “di abnegazione e risoluta fermezza”, che hanno “contribuito a portare ulteriore e significativo lustro alla Forza Armata e al contingente italiano in ambito multinazionale”. Presenti alla cerimonia, oltre ai decorati e al sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il capo di stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il comandante della Brigata "Sassari", generale di divisione Stefano Messina, il comandante del 151° reggimento fanteria, colonnello Alessio Argese, e il comandante del 5° reggimento genio guastatori, colonnello Vito Marra.

© Riproduzione riservata