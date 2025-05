Circa 9milioni e 300mila euro, queste le risorse necessarie per la messa in sicurezza della costa che, a Porto Torres, subisce l’azione incessante del mare costringendo a interventi di manutenzione con strutture in grado di limitare la portata delle onde.

Per contrastare il fenomeno della erosione costiera il Comune ha a disposizione risorse regionali pari a 1 milione e 600mila euro, ed ulteriori finanziamenti da parte della Regione di 200mila euro (due da 100mila euro ciascuno)per le attività di progettazione di messa in sicurezza del litorale, nel tratto compreso tra la spiaggia delle Acqua Dolci e la chiesa di Balai Vicino.

«Nell’arco di due settimane dovremo procedere con la consegna dei lavori secondo un crono programma aggiornato che stabilisce di procedere secondo un ordine di priorità», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto «gli interventi partiranno dai punti più critici, ovvero la Torre di Abbacurrente, per poi procedere sullo Scoglio Ricco fino ad arrivare alla spiaggia di Balai, dove i lavori inizieranno al termine della stagione per non interferire sulla fruibilità dell’arenile». Il progetto prevede quattro aree di intervento per ridurre il rischio idrogeologico e l’erosione: Torre di Abbacurrente, la spiaggia omonima, lo Scoglio ricco e spiaggia di Balai. Nella spiaggia di Balai sono previste opere di stabilizzazione e di messa in sicurezza del costone a sinistra dell’arenile, una barriera con sistema di regimazione delle acque che scavano nelle rocce. Un sistema di protezione basato sulla rete metallica, un rinforzo tropicale che permette di rendere la spiaggia più sicura. Si interviene per mitigare il ruscellamento delle acque di pioggia in prossimità dei parcheggi. Altri interventi sono previsti nella prima insenatura del promontorio di Balai, dove è presente una cavità molto profonda che si spinge, attualmente, sotto l’asse viario del Lungomare, in una zona residenziale e soggetta al traffico dei mezzi.

Nel resto del promontorio sarà effettuato un ripascimento emerso nella parte più interna dell’insenatura e uno sommerso nella parte più esposta verso mare. Un sistema di piccole barriere sommerse verrà posto in corrispondenza dell’imbocco delle insenature per proteggere il piede della falesia dall’erosione. Scoglio Ricco. Ulteriori lavori, inoltre, interesseranno la costa in prossimità dello Scoglio Ricco, dove sono previsti interventi di natura idraulica volti a mitigare i fenomeni erosivi. E’ previsto un fosso di guardia in geo-composito, disposto parallelamente al limite della pista ciclabile, atto alla raccolta delle acque libere provenienti dalla stessa pista. I fenomeni di erosione costiera provocano un danno economico per guadagni perduti e di occasioni di turismo, e per i tentativi di protezione e intervento continuo, come nel litorale di Porto Torres che richiede ulteriori risorse per la messa in sicurezza dell'intero lungomare. Torre di Abbacurrente.

Si prevede l’inserimento di un’opera costiera di difesa aderente al basamento, adeguatamente dimensionata, in relazione all’esposizione del paraggio e alle condizioni meteomarine più critiche. Nel frattempo è stato approfondito il quadro delle conoscenze circa il funzionamento dello scarico idrico retrostante la Torre, necessario a valutare l’esistenza e la consistenza di effetti a impatto negativo legati alla sua presenza con l’opportunità di delocalizzare lo scarico in una sede più opportuna, nell’ottica di una riqualificazione dell’area finalizzata alla fruizione del sito. Spiaggia di Abbacurrente. E’ prevista una regimazione delle acque superficiali, azioni gestionali finalizzate a regolare la fruizione della rete di percorsi che si è sviluppata spontaneamente in prossimità del ciglio della falesia in località Farrizza – Abbacurrente, al fine di impedire le discese lungo percorsi a elevato rischio di crolli, con il posizionamento di adeguata cartellonistica informativa; sono inoltre previsti eventuali interventi di messa in sicurezza mediante disgaggi e demolizioni controllate mirate dei prismi in distacco.

