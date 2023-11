Comitati in allarme per la chiusura del Punto nascita e quindi del reparto di Pediatria di Alghero. La Asl di Sassari, infatti, ha annunciato di dover avviare improrogabili interventi di ristrutturazione che si concluderanno in primavera. «Ci chiediamo perché non si sono trovate soluzioni alternative alla chiusura, considerato che in questi anni sono stati effettuati nei due ospedali di Alghero numerosi interventi di ristrutturazione, con spostamenti di reparti tutti all’interno della stessa struttura ospedaliera», scrivono i comitati A difesa della salute e Fiocchi azzurri fiocchi rosa.

«Allora le motivazioni della chiusura sono altre, ovvero la mancata programmazione della sostituzione del personale medico andato in pensione o trasferito? Se queste fossero le motivazioni della chiusura rappresenterebbe una grave negligenza da parte dei responsabili della Asl», prosegue il comunicato. Il timore è che gli interventi possano andare per le lunghe, come già accaduto in passato.

«Rappresentiamo pertanto le forti preoccupazioni di tutte le donne che sino ad oggi si rivolgono al reparto di Pediatria di Alghero e chiediamo alla Direzione della Asl che renda pubblico il crono-programma circa la esecuzione ed ultimazione dei lavori e la riapertura del Punto nascita di Alghero», chiude la nota dei comitati.





