La Giunta comunale di Banari, guidata dal sindaco Francesco Basciu, ha approvato l'adesione al progetto “Promemoria Auschwitz 2024”, promosso dall’Associazione Deina APS Associazione in cooperazione con Arci Sardegna.

«Un viaggio - si legge nella delibera - che parte dalla Storia della Memoria fino alla Testimonianza, attraverso momenti di confronto e esperienze dirette, che vede il suo momento più intenso nel viaggio a Cracovia, per mezzo di un treno charter che ripercorre simbolicamente i binari che portavano i prigionieri nei campi di lavoro o di sterminio, e in particolare nelle visite guidate all’ex ghetto ebraico di Cracovia e agli ex campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau».

Il progetto interesserà i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che dovranno affrontare una prima fase di preparazione teorica costituita da tre incontri introduttivi dove dovranno acquisire la conoscenza storica adeguata a partire dagli anni antecedenti alla salita dei regimi nazista e fascista fino al periodo della seconda Guerra Mondiale.

Il momento centrale del percorso educativo sarà il viaggio a Cracovia con la visita della città, del ghetto e del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau durante il quale ai ragazzi verranno forniti stimoli di riflessione sul rapporto tra scelte individuali, indifferenza, cittadinanza e “passaggio di testimone” tra generazioni per mantenere la memoria storica.

