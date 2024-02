450mila euro per illuminare a led il tratto di strada che dalla 291 variante della Nurra arriva all’aeroporto di Alghero. I lavori prenderanno il via la prossima settimana, mentre martedì 20 febbraio, a Palazzo Sciuti, a Sassari, la Provincia ha convocato una conferenza stampa per illustrare nei dettagli il progetto.

L’appuntamento è nella sala Bizantina alle 10.

L'aeroporto di Alghero (foto Fiori)

Si tratta di un’opera che da una parte guarda al risparmio energetico e, dall’altra, alla sicurezza, in un rettilineo percorso quotidianamente da migliaia di veicoli e che in passato è stato teatro di gravi incidenti stradali.

© Riproduzione riservata