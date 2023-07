Un nuovo cassone scarrabile attrezzato ad isola ecologica mobile da oggi si trova posizionato di fronte al campo sportivo di via Sedini, a Castelsardo. È frutto del progetto per l’implementazione e l’ammodernamento del servizio di raccolta dei rifiuti e il completamento del nuovo centro di raccolta comunale, grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Ambiente pari a circa 961mila euro.

Nel contenitore, oltre alle varie tipologie di rifiuto, è possibile conferire anche i piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), così che gli ambulanti e non solo, in situazioni di estrema necessità, in maniera ordinata e indifferenziata, possano conferirli per non essere preda di animali selvatici, od essere soggetti alle intemperie. In accordo con la ditta Econova, anche al fine di limitare il deplorevole fenomeno del deposito incontrollato di rifiuti indifferenziati nei cestini getta-carte, l’amministrazione comunale si appella al senso civico di cittadini e visitatori, soprattutto in questo periodo di maggior afflusso turistico, affinché tutti i rifiuti vadano conferiti attraverso il servizio di ritiro porta a porta, potenziato per le attività commerciali fino al 30 settembre secondo le modalità ed i giorni previsti.

In caso di necessità ulteriore o per ingenti volumi i rifiuti, differenziati, vanno conferiti al centro di raccolta in località Multeddu 18, dove fino al 30 settembre sono sempre attivi i nuovi orari di apertura: tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30.

