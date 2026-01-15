Il Presepe di Pane di Olmedo si conferma un’attrazione unica che richiama, di anno in anno, sempre più visitatori. Per l’edizione 2025, la trentaseiesima, si stimano in oltre 5000 le presenze da tutta la Sardegna ma anche turisti che giunti sull’Isola per le festività di Natale e fine anno hanno voluto far tappa nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia per ammirare questa composizione così speciale e unica. Il Presepe di Pane, organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo - assessorati alla Cultura e Tradizioni e alla Camera di Commercio di Sassari, all’interno del bando Salude&Trigu, è ormai un appuntamento fisso che coinvolge tutta la comunità.

L’allestimento, interamente realizzato di pane dalle panificatrici del paese, guidate dalle più esperte Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, ha superato i confini isolani ed è stato mappato come presepe artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi. Inoltre nell’edizione 2025 il Presepe di Pane è stato ammirato anche in due importanti vetrine, una presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero nel periodo natalizio e un’altra, su invito dell’associazione CLIC – Circolo delle Lingue, delle Informazioni e delle Culture, all’interno della Biblioteca Universitaria del MIC, in Piazza Fiume a Sassari, nell’ambito della mostra “Ricamos, durches e impastos: s’arte de sa tradizione sarda” ancora visitabile fino al 23 gennaio. Un successo che il presidente della Pro Loco Olmedo, Maurizio Mirarchi, vuole condividere con tutti coloro, persone singole, enti e associazioni, che hanno contribuito a rendere possibile l’ottima riuscita dell’evento.

L'amministrazione comunale di Olmedo, il sindaco Toni Faedda, gli assessorati alla Cultura e alle Tradizioni, con i loro delegati Fernando Sabiu e Gianluca Pinna, Salude&trigu, Don Paolo Secchi, le panificatrici di Olmedo, i ragazzi e le ragazze dell’ultimo anno del catechismo che si sono occupati delle visite guidate, la Protezione Civile di Olmedo, il gruppo Folk N.S.di Talia, il coro Polifonico Incantos di Olmedo, tutte le autorità civili e militari che hanno fatto visita all’esposizione, il presidente del consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, presente nella giornata inaugurale, tutte le associazioni culturali e sportive coinvolte. «Non possiamo che essere soddisfatti e felici per il successo di questa edizione. Le presenze ci confermano che ormai il nostro Presepe di Pane è conosciuto ed è un’attrazione anche per i turisti che scelgono la Sardegna come meta delle vacanze di Natale. Un lavoro di organizzazione corale che coinvolge un paese intero che si riconosce in ogni singola statuetta. Diamo appuntamento al prossimo anno».

