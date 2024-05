Incontro in Prefettura a Sassari, presieduto dalla prefetta Grazia La Fauci per l’insediamento della Cabina di coordinamento territoriale, organismo di recente istituzione, con il compito di monitorare gli interventi del Pnrr in ambito locale, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel territorio della provincia e migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali.

La riunione è avvenuta in contemporanea in tutte le Prefetture d’Italia, collegate in videoconferenza con la Prefettura di Roma, dove l’insediamento della Cabina è stato presieduto dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Nel corso dell’incontro presso la Prefettura di Sassari, alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità di Governo, è stato svolto un primo esame di alcuni dei progetti finanziati a livello locale con risorse del Pnrr ed è stata programmata una nuova riunione non appena perverranno dalla Struttura di Missione Pnrr presso la presidenza del Consiglio dei Ministri le Linee guida per la predisposizione del Piano di azione.

© Riproduzione riservata