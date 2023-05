Pozzomaggiore ha festeggiato, con successo, la Giornata mondiale delle api. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mariano Soro, ha voluto organizzare un evento presso il Salone Santa Croce al quale hanno partecipato, oltre agli amministratori del comune del Meilogu, anche l’assessore regionale dell’Ambiente Marco Porcu, il presidente della Commissione attività produttive della Regione Sardegna, Piero Maieli, e alcuni agenti di Forestas.

I grandi protagonisti, però, sono stati gli insegnanti e gli alunni delle scuole che hanno avuto modo di partecipare attivamente alla giornata dove alcuni esperti del settore dell’apicoltura hanno spiegato i segreti di questo mondo, anche attraverso la presenza di un’arnia trasparente con le api dentro.

«È stata una grande giornata e tutti noi siamo felici di come in pochissimi giorni abbiamo messo su un convegno e un bellissimo dibattito sul mondo delle api», ha dichiarato il primo cittadino. «Questo è un inizio di un qualcosa che crediamo possa diventare davvero importante per il nostro Paese e non solo».

