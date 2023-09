Pozzomaggiore, centro del Meilogu, continua a scrivere pagine importanti nel mondo dell'equitazione sarda. Un mese di agosto da incorniciare, con Zio Frac e Tabacco, cavalli locali arrivati rispettivamente al primo e secondo posto nell'ultima edizione del palio di Siena, ora è stata la volta di un’ardia trionfale che rinnova il culto in onore di Sant'Antineddu.

Una due giorni di salite in direzione del Santuario di San Costantino, con tre giri antiorario e altrettanti in senso orario, brillantemente condotti da "Su caddu e Punta" Gianluca Diana, che insieme alla moglie Giuseppina Cossu sarà l'organizzatore dell'edizione 2024 della sagra in onore di San Costantino. Ottime le perfomance della prima scorta composta da Comita Corongiu e Maurizio Loi, della seconda scorta composta da Bernardo Spanu e Davide Calaresu e della terza scorta composta da Gianfranco Cuccuru e Sergio Rosas.

