Dopo la sospensione forzata di tre anni dovuta alla pandemia da Coronavirus, ritorna nel galoppatoio di Pozzomaggiore la Presentazione degli stalloni per l’imminente partenza della stagione riproduttiva per il 2023. L’evento, organizzato dai soci dell’associazione degli allevatori del cavallo anglo arabo, si svolgerà domenica 12 febbraio dalle 10.

Saranno presenti per l’occasione una trentina di Stalloni che opereranno nelle stazioni di monta private sparse in tutta la Sardegna, stalloni delle razze AngloArabo, Purosangue Arabo e Purosangue Inglese, fra questi alcuni sono già conosciuti e testati con ottimi risultati, altri arrivano per la prima volta in Sardegna dopo aver operato in altre regioni italiane e alcuni direttamente dell’Inghilterra e Irlanda, nazioni al top per l’allevamento equino.

L’ Aipacaa, presieduta da Gian Mario Carboni, si dimostra sempre attiva nell’organizzare questo tipo di eventi, indispensabili per l’allevamento del cavallo da corsa, e che permettono agli allevatori una scelta ponderata sui migliori stalloni per l’incrocio giusto con le fattrici di proprietà. Oltre alle stazioni di monta private, esiste in Sardegna anche la stazione di fecondazione pubblica regionale gestita da Agris dove sono disponibili oltre agli stalloni a monta naturale anche quelli da prelevare per il seme fresco e congelato.

«Si intravvede nell’allevamento sardo del cavallo un incremento delle nascite già da diversi anni anche grazie all’intervento finanziario della regione sarda, per la tutela del patrimonio ippico che ha una storia e una tradizione centenaria. Appuntamento quindi a Pozzomaggiore domenica per tutti gli appassionati del mondo ippico», commentano gli organizzatori.

